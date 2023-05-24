شكرا لقرائتكم خبر عن عرض كامل العدد لـ فيلم "عيسى" فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول عروضه بالدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى، رفع فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى لافتة كامل العدد، وسط احتفاء نقدى وردود أفعال إيجابية للجمهور، إذ ينافس الفيلم فى أسبوع النقاد.

يأتى هذا بالتزامن مع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويستكمل فيلم عيسى عروضه في مهرجان كان السينمائي، حيث سيعرض يوم الجمعة المقبل 26 مايو في تمام الساعة 8:30 مساءً في قاعة سينما فالبون.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.





أبطال فيلم عيسى

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، إنتاج مشترك ما بين شركتي ريد ستار و بونانزا وسي سينما وشيفت برودكشن وفيلم كيلينك وقاع 23، ومن إخراج مراد مصطفى.