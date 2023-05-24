شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تؤدى صلاة الجنازة على خالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت النجمة رانيا فريد شوقى وأفراد عائلتها وأصدقاؤها صلاة الجنازة على جثمان خالتها سناء ترك بعد صلاة ظهر اليوم، فى مسجد الشرطة بصلاح سالم، كما شارك فى الجنازة الفنان محمد فهيم.

وظهرت ملامح التأثر والحزن على وجه الفنانة رانيا فريد شوقى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان خالتها.



جنازة خالة رانيا فريد شوقي

وكانت رانيا فريد شوقى قد قالت فى آخر ظهور لها: "أحمد الله أننى عشت كل مراحل عمرى مثلما يقول الكتاب، وأنا أشكر كل فنان وقف معايا في حياتي، ولا يمكن أن أنسى الأشخاص الذين تربيت على يدهم وأنا صغيرة، مثل الأستاذ فاروق الفيشاوي ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي ونور الشريف وسميحة أيوب وشويكار وفؤاد المهندس ومجموعة كبيرة من الفنانين".

وأكملت: "فريد شوقي كان كبير العائلة الفنية والأب الروحي للجميع، وأبي كان عصبي وأمي كانت هادئة، وأنا مثلها في الهدوء، لكن أنا أخدت من والدي حب الناس والتواضع وحبه للجميع".