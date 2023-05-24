نادين نسيب نجيم بإطلالة ساحة من مهرجهان كان

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 02:48 مساءً - خطفت النفانة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم الانظار بإطلالة ساحرة، وذلك خلال تواجدها في مهرجان “كان” السينمائي للمرّة الأولى في مسيرتها.
وتألقت الممثلة نادين نسيب نجيم بفستان أنيق يحمل توقيع مصمم الأزياء جورج شقرا، فتحوّلت الى حديث روّاد الانترنت في الساعات الماضية.
ومن المُقرّر أن تطلّ نادين نسيب نجيم اليوم الأربعاء على السجادة الحمراء أمام كاميرات الصحافة العالميّة في مهرجان “كان” السينمائي.
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