شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك قوى يا روح قلب ماما".. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة رحمة أحمد بعيد ميلاد ابنها الذى اكمل عامه الثانى ونشرت صورة تجمعها معه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة : كل سنة وأنت طيب يا حبيب ماما يا قلبى وحياتى وعمرى يا رب تبقى أحسن الناس ..وأشوفك انسان ناجح في حياتك وشغلك بحبك قوى ياروح قلب ماما وتابعت قائلة النهارده تم سنتين عقبال العمر كله راضى ومبسوط

كانت قد حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة فى برنامج "سهرانين" مع الفنان والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON.

وخلال الحلقة كشف رحمة أحمد أن تجربتها مع أحمد أمين فى مسرحية أمين وشركاه كانت سبب نقلتى لمسلسل الكبير قوى، معقبة : "احمد أمين محبوب من كل الناس ومن الأسباب الرئيسية فى تواجدى فى الكبير قوى الجزء السادس".

وشهد برنامج سهرانين فى مواسمه السابقة عددا كبيرا من النجوم، على رأسهم أصالة، وصابر الرباعى، وراغب علامة، وحكيم، وفريق واما، ونجوم مسرح مصر، ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وأبو، وأنغام ، وعبد الباسط حمودة، ويسران ومحمد الشرنوبى، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والمطربين.