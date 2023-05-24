شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "أخواته البنات".. خروج أمينة رزق من الأدوار الحزينة للكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء، 47 عاما على فيلم " اخواته البنات"، حيث عرض في 24 مايو 1976، ومن الأدوار التي خرجت منها أمينة رزق عن أدوارها الحزينة لدور كوميدى وتقديمها لشخصية العمة التي ترعى أبناء أخيها بشكل كوميدى.

والفيلم من بطولة كل من محمد عوض، ناهد شريف، ماجدة الخطيب، أمينة رزق، مشيرة إسماعيل، خيرية أحمد، يوسف فخر الدين، وحيد سيف، تأليف أحمد عبد الوهاب، إخراج هنرى بركات.

والفيلم يدور حول "محسن" وأخواته الثلاث بنات الكبرى "كريمة" لم تكمل تعليمها، والثانية "ليلى" تدرس فى كلية الآداب وتربطها قصة غرام مع زميلها "شكرى"، والثالثة "سعاد" طالبة فى الثانوية وتهوى الرقص الفولكلورى أما "محسن" فيعشق "نوال"، لكن شقيقها يرفض أن يزوجها له وتتوالى الأحداث.

ومن بين أعماله السينمائية البحث عن فضيحة، عريس الهنا، وعايشين للحب، و رحلة العجائب، والبنات والحب، ومجانين بالوراثة، وصائد النساء، وشبان هذه الأيام، و باي باي يا حلوة.

وفى 27 فبراير توفى الفنان الكوميدى " محمد عوض " بعض صراع مع المرض فبالرغم من إصابته بفيرس c والسرطان قبل وفاته بسنوات إلا أنه كان حريصا على إسعاد جمهوره بالرغم من الوجع الذى كان يشعر به.