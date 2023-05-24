شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الأخ العالمى.. أبرز أفلام السينما المصرية عن الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الأفلام حملت عناونيها اسم الأخ وناقشت قصصها علاقات الأشقاء، سواء في زمن أفلام الأبيض والأسود أو الأفلام الحديثة، عبرقوالب مختلفة كوميدية وتراجيدية وأيضا دراما نفسية.

نتذكر بعض من أبرز هذه الأفلام مع الاحتفال بيوم الأخ العالمي

من أبرز الأفلام الصادرة حديثا ضمن هذه القائمة فيلم رامز جلال الكوميدي "أخى فوق الشجرة" الذي حقق إيرادات وصلت إلى 16مليونا و536 ألف جنيها، ويشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، إسلام إبراهيم وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، ويحكى الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائى علاء الذى يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء الذى لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

الأخوة الأعداء

وفي إطار دراما معقدة تدور أحداث فيلم "الأخوة الأعداء"، أحد أبرز أفلام المخرج الراحل حسام الدين مصطفى والصادر عام 1974، إذ يصور علاقة متوترة بين أب وأبناءه الأربعة، أصحاب الشخصيات الممختلفة والسلوكيات المغايرة، وتطور الأحداث عندما ينفعل الابن توفيق (حسين فهمي) على سلوكيات أبيه (يحيى شاهين) بعدما عرف بعلاقته بامرأة غانية تدعى لولا (نادية لطفي)، يحاول إفساد هذه العلاقة حتى لا تفنى ثروة أبيه من أجلها، لكنه يقع في حبها، ويهدد الاثنان لكي ينهيا تلك العلاقة.

وشارك في بطولة الفيلم نور الشريف وميرفت أمين وسمير صبري وأحمد مظهر وعبد الوارث عسر وصلاج ذو الفقار ومحي إسماعايل.

الأخ الكبير

يعد الفيلم الصادر عام 1954 أحد أبرز الأفلام في تاريخ السينما المصرية، صاغ تفاصيله المخرج فطين عبد الوهاب، وتدور قصته حول عوض (فريد شوقي) يعول وينفق على أسرته المكونة من أمه (فردوس محمد) وأخيه أحمد (شكري سرحان) وابنة خالته دولت (فريدة فهمي) وهو زعم عصابة للاتجار في المخدرات، رغم أن عائلته تعتقد أن انسان شريف.

وتجمع عوض علاقة حب بالراقصة روحية (هند رستم) التي تحاول الزواج منه بأي طريقة ولكنه يرفض من اجل الحفاظ على اسم الأسرة خاصه أن شقيقه يدرس في السنه النهائية في كلية الحقوق، لتدبر له مكيدة كبيرة.

أخواته البنات

وعرض فيلم اخواته البنات في 24 مايو 1976، وتدور قصته حول "محسن" وأخواته الثلاث بنات الكبرى "كريمة" لم تكمل تعليمها، والثانية "ليلى" تدرس فى كلية الآداب وتربطها قصة غرام مع زميلها "شكرى"، والثالثة "سعاد" طالبة فى الثانوية وتهوى الرقص الفولكلورى أما "محسن" فيعشق "نوال"، لكن شقيقها يرفض أن يزوجها له وتتوالى الأحداث.

والفيلم من بطولة كل من محمد عوض، ناهد شريف، ماجدة الخطيب، أمينة رزق، مشيرة إسماعيل، خيرية أحمد، يوسف فخر الدين، وحيد سيف، تأليف أحمد عبد الوهاب، إخراج هنرى بركات.