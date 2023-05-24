شكرا لقرائتكم خبر عن 265 عملاً تتقدم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لـ مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن غلق باب استقبال الأعمال المسرحية المصرية والعربية والأجنبية، ووصل عدد الأعمال المتقدمة للمشاركة في الدورة الـ30 للمهرجان إلى 90 عرض مصري و87 عرض عربي و88 عرض أجنبي، ليصل مجموع العروض إلى 265 عملا.

وقال رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران إن لجان المشاهدة بدأت عملها منذ فتح باب التقديم للمهرجان، مؤكدا على جودة معظم الأعمال وتنوعها، وصعوبة الاختيار بينها.

وأوضح منسق عام المهرجان الدكتور محمد الشافعي في بيان إعلامي أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من اختيار العروض المصرية والعربية والأجنبية التي ستشارك في الدورة الـ 30 لمهرجان المسرح التجريبي، وأضاف أن لجان المشاهدة تعمل بكامل طاقتها منذ فتح باب التقديم.



محمد الشافعي



موعد مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي موعد مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ومن المقرر أن تقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، الدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو أهم فعالية مسرحية عربية وإقليمية وهو أحد أهم مهرجانات المسرح في العالم.