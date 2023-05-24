شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بعد الشر" لعلي ربيع يقترب من حصد 14مليون جنيه فى 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بعد الشر" بطولة الفنان علي ربيع الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 859 ألفا و576 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 13 مليونا و984 ألفا و868 جنيها.

فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

ويعرض فى السينمات بجانب فيلم "بعد الشر" كل من: أفلام: "هارلي" بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، و"يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين وإخراج وائل عبد الله، و"ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب وإخراج معتز التونى.

وكذلك يعرض فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، محمود حافظ وإخراج احمد خالد موسى "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، منة فضالى وإخراج إسماعيل فاروق، وفيلم "ساعة إجابة" بطولة غادة عادل، نجلاء بدر، أيتن عامر، شريف سلامة، سوسن بدر والطفل سليم مصطفى، وفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد، وتيام مصطفى قمر.