شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تنتهى من تسجيل " هزهزة " بتوقيع ملاك عادل ومحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة اللبنانية سيرين عبد النور من تسجيل احدث أغانيها التي باللهجة العربية وبعنوان " هزهزة" التي تتعاون فيها مع الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل وتوزيع كينج وإنتاج حمدى بدر وتنوى طرحها بعد أيام بعد الانتهاء من المكساج

يذكر أن النجم أمير كرارة، استضاف في حلقة سابقة من برنامجه "سهرانين"، الفنانة سيرين عبد النور

وقالت سيرين عبد النور لأمير كرارة، إن النجم محمد هنيدى علمنى أقول إفيه خلال مشاركتى معه فى "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، مضيفة أن مشهد "مبتهزرش يا رمضان" وقنى فيه بجد، وأنا اللى طلبت منه يزقنى".

وعن لقائها الأول بزوجها، كشفت: "أول لقاء مع زوجى حاولت أعمل مش مهتمة لكن اتجوزته فى الآخر"

وتابعت: "عمر الشريف فارس أحلامى وكل بنات العالم العربى، قابلته فى مهرجان فينيسيا، مكانش يعرفنى أنى ممثلة لبنانية، ولما اتكلمت معاه، كان بيعرّف الصحفيين العالمين عليا، ومكنش يتعشى غير لما يسأل عليا".