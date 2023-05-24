شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحفلات والعروض الفنية والموسيقية لنويبع وطابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدينة نوبيع لافتتاح المرحلة الثانية من التطوير والتنمية المستدامة السبت المقبل والتى بدأت منذ عام 2019وعقب جائحة كورونا ويعد افتتاح السوق التجاري السياحى إضافة كبيرة في تنمية السياحة العالمية بمدينة نوبيع وتحتوى على مناطق عامة وحدائق لخدمة سكان المدينة وزوراها والسائحون وحمامات عامة وعدد 34 نشاط خدمى.

ويتزامن افتتاح المشروع مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع السياحى وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب، ويعمل الخبير السياحي عماد الطرابيشى والذى ساهم فى السنوات السابقة فى وضع مدينة طابا سابقا ونوبيع حاليا على الخارطة السياحية بإعادة هيكلة التشغيل و التجديدات لاستقبال السياح.

وتتضمن الاحتفالية العروض الفنية والموسيقية ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتى نوبيع وطابا مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.