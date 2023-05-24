خرّابة بيوت.. بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتكشف هوية الشخصية التي تسببت في طلاقها من تامر حسني؟!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 08:47 مساءً - أثارت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، الجدل برسالة غامضة عن فرح هالة عمر منسقة أعمال تامر حسني.

بسمة بوسيل تصف مديرة أعمال زوجها تامر حسني بـ خرابة البيوت

وعبر ستوري صفحتها الشخصية على موقع انستجرام نشرت فيديو من الفرح وعلقت قائلة: «حسبي الله ونعمة الوكيل فيكي يا هالة».

منشور بسمة بوسيل عبر ستوري إنستجرام

وخرجت بسمة بوسيل عن صمتها، وأوضحت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني سبب رئيسي في انفصالهما، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

منشور بسمة بوسيل عبر ستوري إنستجرام

واعتبر البعض أن بسمة بوسيل تشير بشكل واضح إلى أن هالة عمر السبب في طلاقها من الفنان تامر حسني.

رسالة جديدة من بسمة بوسيل

وبعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بهجومها على هالة عمر، مديرة أعمال تامر حسني بعد ظهوره في حفل زفافها، شاركت بسمة بوسيل، صورة جديدة، حملت رسالة أخرى غير مباشرة أثارت الجدل بين المتابعين.

رسالة جديدة بسمة بوسيل عبر ستوري إنستجرام

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: «ويخشى الله عليك من سوء اختيارك، فينتشلهم من حياتك، فتيأس لسوء ظنك انه ابتلاك لتعلم بعدها أنه نجاك».

من هي هالة عمر؟ وماعلاقتها بالفنان تامر حسني

بينما تحدث الفنان تامر حسني عن فرح منسقة أعماله هالة عمر قائلًا :«لكل اللي بيسأل عن إيه وجهة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي شايف أسئلة كتير.. أنا هحكيلكوا هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري، ومرة رديت عليها شكرتها، ولما سافرت إسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيره أوي بتعيط وبتجري عليا فوقفتلها وفكرتني بنفسها وفضلت تعيط وتقولي إحنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جدًا في بداياتي».

منشور تامر حسني عبر إنستجرام

وتابع تامر: «فاتصدمت إن اللي بتقول كده بنت صغيرة كده، والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة، وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة، أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها، فضلوا يقنعوني إن كده مش صح ولازم أكتر حد خبرة يمسكها، وأنا قولت لأ لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق إن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب، فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده.. مصدقتش طبعًا».

تامر حسني في حفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر

وأردف: «ومن ساعتها وهي اللي ماسكة كل شغل الميديا. الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هالة عمر، أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو، طلب إيديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله.. في سنة واحدة رحمهم الله، ياريت نفتكرهم ونهديلهم ثواب الدعاء والفاتحة.. ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة.. بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة، رديت دلوقتي هنا، ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله».

تامر حسني يحيي حفل زفاف مديرة أعماله

وفي حفل ساحر بحضور الأهل والأصدقاء وكوكبة من نجوم الفن والمجتمع، احتفل رجل الأعمال “عمرو عاطف” بزفافه من “هالة عمر” منسقة أعمال الفنان المصري تامر حسني وذلك تحت سفح الأهرامات.

وكان من أبرز الحضور الميجا ستار تامر حسني الذي حرص على أن يقدم العروس للعريس في لقطة أبوية كما حضر عدد من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير منهم الفنانة اللبنانية نيكول سابا والفنان مصطفى قمر والفنانة هنا الزاهد كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن والكابتن نور خطاب والإعلامي أحمد الهوارى وحرمه الإعلامية يمنى على.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور وفيديوهات حفل الزفاف على نطاقٍ واسع، وتصدّر هذا الحدث السعيد الترند على محركات البحث المختلفة.

طلاق بسمة بوسيل وتامر حسني

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسميًا من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

بوسيل وتامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تاليا

العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني كانت على ما يرام بعد طلاقهما، إذ احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى تاليا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتامر حسني مع أبنائه وبسمة وهو يمزح معهم ويغني أغنية عيد الميلاد، وظهرت التورتة على شكل كرة قدم وعليها شعار اتحاد كرة القدم.

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل على الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

يُذكر أن تامر حسني يواصل حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية “فيلم تاج” ضمن أول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين والمقرر الإعلان عن ميعاد طرحه في السينمات خلال العام الجاري

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