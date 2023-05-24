تعرّف على الفنان الوحيد.. الذي انهار سعيد صالح أثناء سماع خبر وفاته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 08:47 مساءً - نشرت هند ابنة سعيد صالح تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحيى فيه ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الذى قدم عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وقالت هند سعيد صالح: “الإنسان” مش حقول الفنان، الوحيد اللى بابا بلغني خبر وفاته و هو منهار حرفيا، كان فى الحج سنة ٢٠٠٣ وأنا هنا في مصر وبسمع ألبوم “علم قلبي” اللي كان لسه نازل لقيت أول يوم العيد الصبح تليفون من بابا في السعودية منهار وبيقولي علاء مات يا هند”.

ابنة سعيد صالح تروى مكالمة والدها لحظة رحيل علاء ولي الدين

وأضافت ابنة سعيد صالح: “احساس بابا كان مختلف عن احساس الفنانين أصدقاء وزملاء الراحل علاء ولي الدين، علاقتهم بترجع لـ60 سنة وأكتر ومن قبل ولادة علاء ومن قبل ما بابا يبقى نجم، علاقة أسرية بزيادة مش بس فنية هحكى تفاصيلها بعدين، الذكرى العشرين للأخ الكبير علاء ولي الدين، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة”.

علاء ولى الدين

وتوقع الفنان علاء ولي الدين، في تصريحات تليفزيونية وفاته، قائلًا: “أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه”.

ووفقا لما ذكره أقارب الفنان، اشترى علاء ولي الدين، قبل وفاته بـ 3 أشهر، مقبرة في مدينة نصر، بالقرب من “الوفاء والأمل” خلف مدافن الشيخ كشك، لتجمعه هو وأسرته بعد رحيله.

وقال شقيق الفنان علاء ولي الدين، إن النجم الراحل اعتمر 5 مرات، وفي عمرته الأخيرة اشترى من الأراضي الحجازية “مسك” معين خاص بتغسيل الموتى، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر خالد، وقال له: “خلى الحاجات دي معاك، ولما أموت غسلوني بيها”.

وأوصى الفنان علاء ولي الدين شقيقه بضرورة استخدام هذه الأدوات في تغسيله وتجهيزه للدفن حال وفاته.

وقبل وفاته بعدة أشهر، قال الفنان الراحل علاء ولي الدين لشقيقه معتز إنه يرغب في الاعتزال، قائلًا: “أنا نفسي أسيب الفن وأروح اشتغل في المدينة المنورة، وأقعد عند الرسول، يا عم الفن ده طلع وجع دماغ، الواحد يعمل له كام فيلم وبعدين أروح أقعد عند النبي”.

هند سعيد صالح تحيي ذكرى وفاة والدها

من ناحية أخرى، حرصت هند سعيد صالح، على إحياء ذكرى وفاة والدها، التي وافقت أول أغسطس الماضي، معبرة عن اشتياقها الشديد له.

ونشرت هند سعيد صالح، صورة لوالدها الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: 8 سنين يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة ويجمعنا على خير.

ابنة سعيد صالح تكشف كواليس حياة والدها الخاصة

وفي سياق آخر، انهارت هند ابنة الفنان سعيد صالح، أثناء حديثها عنه خلال في لقاء سابق خلال برنامج “كلمة أخيرة“، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، وروت العديد من المواقف التي جمعتها بوالدها الراحل، موضحة مدى حبه الشديد وتعلقه بها.

تحدثت هند سعيد صالح ابنة الفنان الكبير الراحل سعيد صالح، عن علاقتها به كاشفة العديد من المواقف التي من الصعب عليها نسيانها، مما أدى إلى بكـائها.

وقالت هند سعيد صالح: والدي أحبني وكنت كل حاجة في حياته لدرجة علاقة مرضية، وكنت في حياته أنا والمسرح والنادي الأهلي، الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت، وبابا عفريت.

وأضافت هند سعيد صالح: بابا كان بيصحى يدبدب بالشبشب لغاية ما يصحي البيت كله ويصحينا، ثم يدخل الأوضة ويقفل على نفسه ويتفرج على التلفزيون.

وكشفت ابنة الراحل سعيد صالح، عن موقف يدل على مدى إرتباط والدها بها قائلة: في مرة ساب المشهد وجالي وأطمن عليا عشان كنت عند الدكتور.

وانهارت هند سعيد صالح عند تذكرها تلك المواقف قائلة: مش عايزة أعـيط بس بعيط غـصب عني.. تعلمت كل شيء من والدي.. ومكنش بيحب النـكد وبيسمعني وعرف يخليني أسمع كلامه هو بس، وأعمل اللي هو عايزه من غير ما يأمرني.

سعيد صالح

وكان سعيد صالح شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي نالت إعجاب الملايين من متابعيه، أبرزها مسرحيتي (مدرسة المشاغبين والعيال كبرت) كما شكّل ثنائي شهير مع عادل إمام وكان آخر عمل فني قدماه هو فيلم زهايمر، الذي عُرض عام 2010، وضم العمل العديد من الفنانين، منهم، عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

وتوفي سعيد صالح بعد نوبة قلبية أصابته، الأمر الذي أحزن عدد كبير من الفنانين والمحبين، حيث شهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن.

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