شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يطرح "من غير سلام" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب الشعبى أحمد شيبة غدا أغنيته الجديدة من "غير سلام" التي تعاون فيها مع كل من خالد سلطان وسامح الكومى والتوزيع إسلام شيبسى

تقول كلمات الأغنية

يلى عشانكو كنت بحارب .. انتو عملتوا معايا الواجب

انا والله ما زعلان منكم عادى اصل الدنيا كلها تجارب

كان الفنان أحمد شيبة حل ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون ”الخليج 365” وفى لقائه كشف شيبة عن أهم محطات في حياته الفنية والصعوبات التي واجهته خلال مشواره والأغانى الجديدة التي ينوى طرحها في موسم الصيف المقبل.

أطلق الفنان أحمد شيبة تريو أغنية "الصعايدة" التى تجمعه لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب.

ويعد الكليب الذى تم تصويره فى قرية تونس بالفيوم، أول عمل فنى يجمع بين نجم الأغنية الشعبية شيبة وبين كاريكا الذى يتولى تلحينها فى حين كتبها هشام الجخ، وأخرجت الكليب المخرجة اللبنانية ردينة حاطوم.

وانشغل الثلاثى بتصوير الكليب خلال يوم كامل فى الفيوم، وجمعت الأغنية بين صوت شيبة وكاريكا وبين اللمسة الشعرية الخاصة لصوت هشام الجخ.

كما تلم أغنية "الصعايدة" شمل ردينة حاطوم مع عصام كاريكا بعد إخراجها آخر أغانيه المصورة "حياتى ارتاحت"، كما تعد أجدد أغنيات شيبة بعد نجاح أغنياته الأخيرة "شاب عجوز" و"مونى موني".