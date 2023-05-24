شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان.. المخرج السودانى محمد كردفانى ووالدته على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المخرج محمد كردفاني و والدته السيدة نجاة طه على السجادة الحمراء الرسمية للمخرجين المرشحين لجائزة الكاميرا الذهبية للعمل الأول من مهرجان كان السينمائى، والمرشح لها عن فيلم "وداعًا جوليا".

ونجح الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج والمؤلف محمد كردفاني، في جذب أنظار جمهور السينما المتواجد الآن في فرنسا لمشاهدة أفلام الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والذي يحصل فيه الفيلم على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مسابقة نظرة ما.

تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم الممثل نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز، ومونتاج هبة عثمان، بينما هندسة صوت لرنا عيد، وتصميم أزياء محمد المر.