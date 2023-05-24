شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ستهم": مشاهد إنشاد ياسين التهامى صورت بمُريدين وليس كومبارس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 صناع مسلسل "ستهم" روجينا والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وعقد الخليج 365 ندوة صحفية للحديث عن المسلسل وكواليسه.

وخلال الندوة كشفت النجمة روجينا كواليس إقناع الشيخ ياسين التهامى بالمشاركة فى المسلسل ، وقالت: "حصلت مقابلة بين أشرف زكي والشيخ ياسين التهامى، ووافق بعدها على المسلسل، وهو شخص له رهبة وطاقة".

وأضافت روجينا: "أول مشاهد الشيخ ياسين التهامى تصوير "الموالد" ، كان عندى رهبة إنى همثل قدامه وهستمتع بإنشاده، وفى أول مشاهده حصلت له حالة من التجلي وغير كل الكلام وقال اللي حاسه بحسب الممشهد، وعملنا مشهد من أحلى المشاهد".

من جانبه، قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إن الشيخ ياسين التهامى طلب ألا يشارك فى مشاهد إنشاده كومبارس، فاستعنا بالمريدين، وبشكره جدا لأنى شفت تأثير المشهد ده على الناس.