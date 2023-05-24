شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيى حفلاً غنائيًا بالإمارات السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفل غنائى بالامارات يوم السبت المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها منها: "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" وغيرها .

وأكد النجم الكبيرعلى الحجار مؤخرًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبي في أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتي" وذلك بعد غيابهم عن التعاون معا حوالي 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية وافقت على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة .

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروف صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، وراضى وفرحان لما حد يقول له الله الأغنية دى لحنها حلو، والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء