شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة منال الصيفى: استقرار الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة منال الصيفى، زوجة الفنان أشرف مصيلحى، إن الحالة الصحية لزوجها أصبحت مستقرة بعد أن خرج من العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

وأضافت المخرجة منال الصيفى، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذي تقدمه سارة حازم، أنه لا يوجد موعد محدد لخروجه للمستشفى، مشيرة إلى أن الأطباء يتابعون بشكل مستمر استقرار حالته الصحية.

وأوضحت زوجة الفنان أشرف مصيلحى، أن زوجها تعرض إلى إلتهاب شديد في جسده خلال الفترة الماضية نتيجة بعض الأدوية وهو ما أدى إلى تفاقهم الالتهابات في جسده .

وفى وقت سابق قالت المخرجة منال الصيفى لـ"الخليج 365"، أن زوجها الفنان اشرف مصيلحى خرج من الرعاية المركزة أمس بعد تحسن طفيف في حالته الصحية، حيث انتقل إلى غرفة عادية ولكن بتمريض ملازم، مشيرة إلى أن أشرف تعرض إلى إلتهاب شديد في جسده خلال الفترة الماضية نتيجة بعض الأدوية وهو ما أدى إلى تفاقهم الالتهابات في جسده .