بالصور – جولة في منزل راغب علامة الفخم الذي يبلغ سعره مليون دولار.. واحة للراحة والإبداع وسط بيروت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 11:47 مساءً - يقع منزل الفنان راغب علامة في وسط بيروت العاصمة اللبنانية، وهو المكان الذي يقيم به عدد كبير من الفنانين والشخصيات الهامة بلبنان، ويتألف من طابقين ويجمع بين الطابع الكلاسيكي والموديرن في الديكور، والذي لا يقل ثمنه عن مليون دولار أمريكي.

منزل راغب علامة

صمم ديكور المنزل المهندسة ميساء كلش بإشراف من دار “لو ميريديان الإيطالي”، وكان “علامة” قد صرّح في مقابلة صحفية أنه وضع لمساته الخاصة في كل مكان في المنزل، من الألف إلى الياء، وقال بهذا الخصوص: “شاركت بأصغر تفاصيله، ولا شيء ينقص أو يزاد إليه من دون موافقتي”.

الحديقة الخارجية

ويضم منزل راغب حديقة خلابة مليئة بالأشجار خاصة النخيل والتي تضفي الظل والجاذبية في أرجاء الحديقة؛ وهو المكان الذي يقضي فيه راغب الكثير من الوقت مع زوجته وأولاده؛ وتضم الحديقة منطقة جلوس تحتوي على كنبة وعدد من الكراسي .

كما أنّها مكان يتيح ممارسة الرياضة في فترة الحجر المنزلي، بالاضافة الى ضمّها حوض السباحة للاستمتاع بأشعة الشمس في فصل الصيف.

شٌرفة وتراس كبيران

كما يحتوي المنزل على شُرفة كبيرة تطل على التراس لمزيد من الاسترخاء والراحة والاستمتاع أثناء الجلوس بها. هذا التراس يطل على الحديقة، والذي اشبه بجيم منزلي يضم عدد من المعدات الرياضية والتي ظهر الفنان في أكثر من فيديو وهو يمارس فيه الرياضة سواء مع ابنه خالد أو زوجته جيهان، ويتمتع المكان بإطلالته المميزة على الحديقة مما يتناسب مع النشاط المبذول أثناء التدريبات، والتمتع بالطبيعة الساحرة.

غرفة جلوس بلون أوف وايت

عمل علامة على الدمج بين الألوان عند تصميم ديكور منزله، وخاصة في غرفة المعيشة وهي أكثر الغرف التي تقضي بها الأسرة أغلب أوقاتها، حيث تتكون الغرفة من أكثر من جزء؛ سيطر اللون الكريمي والرمادي الشاحب على الجدران، كما ضمت الغرفة أكثر من طقم من الأرائك تنوعت ألوانه بين الرمادي الفاتح، البيج والبني المحمر.

ديكورات أنيقة تعكس شخصية الفنان

كما زينت الغرفة بستائر بيج لامعة وعدد من الطاولات الرخامية البيضاء الفخمة، كما افترشت الأرض ببورسلين بيج أنيق؛ وقد تم دمج كل هذه الألوان لتمثل لوحة فنية مكتملة الأركان وتضفي حالة من البهجة النابعة من شخصية الفنان على الغرفة.

غرفة المعيشة

في المقابل، اختار راغب وزوجته غرفة معيشة باللون الرمادي، ويبدو أن العائلة تتابع فيها المسلسلات وتستخدمها كثيراً. فهم يستقبلون فيها المقربين منهم، حيث رأينا مؤخراً صوراً لآل علامة يستقبلون فيها الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

غرفة خاصة لـ راغب

هذه الغرفة هي خاصة بـ راغب علامة، يستقبل فيها ضيوفه الذين لهم علاقة بعمله، ووضع فيها كل الأوسمة والتقديرات التي نالها طيلة مشواره الفني.

عائلة راغب علامة

وأعلن النجم اللبناني راغب علامة يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.

التقت جيهان العلي بالفنان راغب علامة خلال أحد الحفلات التي أقامها السوبر ستار في الكويت، وتواجدت جيهان في الحفل وطلبت من راغب التقاط الصور مع والديها، وبدأت شرارة الإعجاب تشتعل في قلب راغب.

تمنى راغب علامة الزواج من فتاة مثل جيهان، وهو ما أخبر به أخيه ومدير أعماله خضر، وما لبث القدر أن حقق له حلمه، فبعد انفصاله عن زوجته الفرنسية الأولى، والتي استمر زواجه منها عامين ثم انفصلا، ليلتقي بجيهان العلي التي تحولت إلى جيهان علامة في غضون 20 يوماً، وهي مدة قصيرة نسبياً، إذ يشكل الحب في حياة راغب علامة كل شيء، ولكنه بخبرته في النساء، أدرك أن جيهان هي مفتاح سعادته الأبدي.

«كتير حلوين».. جديد راغب علامة

على صعيد آخر، انتهى راغب علامة من تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة “في كتير حلوين” في العاصمة اليونانية أثينا حيث تولّى عمليّة الاخراج PickCodes الذي سبق وتعاون مع راغب في كليب أغنية “تركني لحالي”.

وكان “علامة” قد نشر صورة له ولشقيقه خضر عبر خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام”، ظهرا فيها وهما يستريحان من عناء يوم تصويريّ طويل، داعيًا جمهوره الى ترقّب أغنيته الجديدة.

كما بدأ راغب بالترويج لجولته الفنيّة الأميركيّة المنتظرة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وهي الثانية له في أقلّ من عام بعد جولة مصغّرة حققت نجاحًا منقطع النظير . وسيلتقي الفنان اللبناني جمهوره العربي وعشاق فنّه في الأوّل من أيلول/سبتمبر في العاصمة الأميركية واشنطن، ويتابع جولته في الثامن منه في ولاية ميامي، ليختم سلسلة الحفلات في ولاية هيوستن في الخامس عشر من الشهر نفسه.

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