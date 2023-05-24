اكتسب الكثير من الوزن.. زوج هنادي مهنا يفاجئ الجمهور بشكله الجديد بعد غياب من أمام برج إيفل! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 مايو 2023 11:47 مساءً - شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام » بمجموعة صور جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

تألقت هنادي برفقة زوجها في رحلة باريسية مميزة، والتقطت العديد من الصور التذكارية برفقته أمام برج إيفل.

وتفاعل الجمهور مع صورهما وتمنوا لهما حياة سعيدة وهادئة، خاصة وأن زواجهما من الزيجات المستقرة في الوسط الفني.

زيادة ملحوظة في وزن نجل خالد صالح

ومن أبرز تلك التعليقات التي جاءت على صور هنادي مهنا مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، إحدى المتابعات التي أشارت إلى تغير ملحوظ في وزن الأخير، خاصة وأنه نادر الظهور على السوشيال ميديا بعكس زوجته التي تفضل دائمًا توثيق جميع أوقاتها ولحظاتها السعيدة مع عائلتها ومشاركة المتابعين بها.

أحمد خالد صالح في أحدث ظهور مع زوجته

أحمد خالد صالح في زفاف خالة زوجته

وكانت هنادي مهنا قد نشرت قبل أيام مجموعة صور لها مع زوجها وأسرتها من فرنسا أثناء الإحتفال بزفاف خالتها، وتضمنت تلك الصور تواجد “هنادي” بصحبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح الذي حرص على أن يكون برفقتها إلى جانب والدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها وخالتها وهم يستعدون لمراسم حفل الزفاف، وعلّق البعض أيضًا على زيادة وزنه الملحوظة.

أحمد خالد صالح في زفاف خالة هنادي مهنا

شائعات طلاق هنادي وأحمد خالد صالح

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد سخرت من شائعات إنفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح قائلة: “الموضوع مضحك ويضحكني أوي وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده ومتخيلينا أننا بينا خلافات أحسن ما يحسدونا”.

وردًا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل تشعر بالغيرة على زوجها تابعت خلال لقاء خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON”: اكيد زي كل البني آدمين بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي”.

وكشفت أنها أحيانا تقوم بفتح موبايل زوجها لكن ليس لشيء سوى لاخذ صور بعينها أو خلاف ذلك وأن “الباسورد” خاصته بحوزتها قائلة: “مش عشان حاجة بفتح موبايله عشان بس لو هكلم حد أو عايزة صور وهو مش بيغيره لانه معندوش حاجه يخبيها سيبه زي ماهو”.

ووجهت الحديدي لها سؤال: تعملان سوياً في المجال الفني هل لو نجح أحدكما أكثر من الآخر من الممكن أن يولد غيرة قالت:”بالعكس مفيش مجال للمنافسة بين راجل وست لكن على أية حال أتمنى أني نجح أكثر ببقى فرحانه لما ينزله حاجه وبكون متحمسه في دعمه وكأن الدور لي”.

آخر اعمال أحمد خالد صالح

وعرض لـ أحمد خالد صالح مؤخراً “مسلسل تحت الوصاية” ضمن موسم دراما رمضان 2023 الماضي، وشارك ببطولته مع النجمة منى زكي.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقى اجتماعى، حيث إن المسلسل يتناول أحد القوانين المرتبطة بالوصاية، ويتكون المسلسل من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

ويشارك في طولة المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم: منى زكي، دياب، رشدى الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين.

فيلم «ب 19»

يُذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح هو «فيلم ب 19» الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44، وحصد الفليم خلال المهرجان عدة جوائز. تدور أحداث الفيلم حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

وشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم منهم: سيد رجب، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، الفيلم تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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