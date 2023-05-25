شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جائزة جرامى ومتحف باسمها.. معلومات عن نجمة الروك الراحلة تينا تيرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، الأربعاء، نجمة الروك العالمية "تينا تيرنر"، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض. فى السطور التالية

أبرز المعلومات عن تاريخ أسطورة الروك الراحلة:

- تم تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء عام 2016، وإجراء عملية زرع الكلى عام 2017.

- ولدت تينا تيرنر في 26 نوفمبر 1939 ، بولاية تينيسي الأمريكية.

- تركت زوجها آيك تورنر بعد سنوات من الإساءة الجسدية والعاطفية.

- وباعت من 180 مليون أسطوانة، كما فازت بـ 12 جائزة Grammy .

- أعلنت الاعتزال عام 2000 ثم عادت مرة أخرى فى 2008 ذلك الخبر الذى اسعد الملايين من جمهورها .

- أقامت حفل استاد ماراكانا فى ريو دى جانيرو والذى حضره 180 ألف شخص.

- افتتح متحف لها فى ولاية تينيسى الأمريكية يقع فى مكان مدرسة سابقة كانت تيرنر تتلقى فيها تعليمها ، ويعرض فى المتحف أزياء ارتدتها مغنية الروك على المسرح.

- احتفلت عام 2013 بزفافها على شريكها منذ فترة طويلة إروين باخ فى مراسم بوذية فى فيلتها الفارهة بسويسرا.