شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يحضر العرض الخاص لفيلمه يوم 13 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد أحمد داود فى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور العرض الخاص لفيلمه يوم ١٣ في دبي، استعدادا لطرح الفيلم في دول الخليج غدا.

وياتي العرض الخاص بعد جوله احمد داود في السعودية للترويج لفيلمه الذى يعتبر فيلم يوم 13 هو أول روائي عربي يُعرض بتقنية 3D في العالم، بينما فيلم 122 هو أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX.

يواصل الفنان أحمد داود حصد إيرادات فيلمه يوم 13، والذى تصدر قائمة الأعلى إيرادات للأسبوع الثالث على التوالى، ليقترب من الـ 25 مليون جنيه مصرى ويتفوق بذلك على فيلم أحمد داوود الآخير فى السينما وهو 122، والذي تصدّر داود بطولته وحقق وقتها 24 مليونًا و800 ألف جنيه مصري.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله