شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو عن مارتن سكورسيزى: المخرج الوحيد فى عصرنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو بـ المخرج المتميز ومعلمه منذ فترة طويلة مارتن سكورسيزي بعد العرض الأول لدراما الجريمة الغربية Killers of the Flower Moon في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.

وتحدث دي كابريو خلال مؤتمر صحفي عن الفيلم قائلا: "لقد كان مارتن قادرًا على تعريف نفسه بأنه المخرج الوحيد في عصرنا".



ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزى وروبرت دى نيرو

وفى حديثه عن شراكة المخرج الفنية مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي يلعب أيضًا دورًا محوريًا في الفيلم، والذى يعد تعاونه الحادي عشر مع سكورسيزي، قال دي كابريو قائلا:"المستويات الفنية التي تمكنوا من تحقيقها معًا عالية جدا، وعلاقتهم ساعدتنى على التغيير، وليس هذا فقط بل كانت نموذج مهم بالنسبة لي، ولقد أثرت على الجيل بأكمله من الممثلين الذين نشأت معهم ولا مثيل له".

يجمع الفيلم النجوم ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو وليلي جلادستون، ويحكى الفيلم قصة واقعية عن الجشع والقتل، ويجسد فيه ليوناردو دي كابريو وليلي جلادستون دور محققين في جريمة قتل تضمنت مقتل أفراد من قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما.

ويمثل الفيلم التعاون السابع بين دي كابريو وسكورسيزي، ويشارك في بطولة الفيلم الذي تبلغ مدته 156 دقيقة جيسي بليمونز وجون ليثجو وأفضل ممثل حائز على جائزة الأوسكار بريندان فريزر، وتبلغ ميزانيته 200 مليون دولار.