شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة فنية لمحمد هنيدى.. ينتظر فيلمي الجواهرجى والبريمو ومسلسل أرض النفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم محمد هنيدى حالة انتعاشة فنية حالياً، حيث انتهى مؤخراً من تصوير فيلمه "الجواهراجى" مع النجمة منى زكى وينتظر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة، فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

كما يصور هنديى حالياً فيلم "البريمو" مع الفنانة غادة عادل، ومن المقرر أن ينتهى من تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك فيه عدد من الفنانين.

كما بدأ هنيدى مع المؤلف أحمد عبد الله العمل على كتابة الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق" بعد نجاح الجزء الأول من العمل والذى عرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته كلا من هنا شيحة ودلال عبد العزيز وغيرهم، إخراج ماندو العدل وسامح عبد العزيز .