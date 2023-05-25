شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. داليا البحيرى تفتتح العرض المسرحى "سيدتى أنا" على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الفنانة داليا البحيري، والفنان نضال الشافعى، العرض المسرحى "سيدتى أنا"، اليوم الخميس، على خشبة المسرح القومى الذى يديره الفنان أيمن الشيوى.

"سيدتى أنا" عن رائعة برنارد شو، بجمليون، دراماتورج للمخرج محسن رزق، وبطولة النجوم داليا البحيرى، نضال الشافعى، فريد النقراشى، محمد الدسوقى، ومجموعة من نجوم المسرح القومى، موسيقى محمود طلعت، استعراضات مصطفى حجاج، أمينة سالم، لبنى عبد العزيز، وآخرون.

تفتح المسرحية الستار طوال أيام الأسبوع ماعدا الأربعاء، ويأتى ضمن خطة المسرح القومى خلال 2023.