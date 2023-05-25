شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة العندليب: استخدام صوته بالذكاء الاصطناعي تجربة فاشلة وسنقاضى الفاعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ بيانا تحذيريا لأي شخص يستخدم صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي في صنع أغاني جديدة، مشيرا أن الأسرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع ذلك.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "تابعت خلال الأيام الماضية محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء".



أسرة عبد الحليم حافظ

وتابع: "سنتخذ الاجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ ومن ثم فأي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمسالة القانونية وسنتخذ حيالها كافة اجراءات القانون الرادعة فصوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة".

كما ذكر: "وإذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا، والله ولي التوفيق".