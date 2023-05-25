شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال فيلم "البعبع" قبل طرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة سينرجى فيلمز عمليات الدعاية الخاصة بفيلم البعبع للنجم أمير كرارة وذلك تمهيداً لطرحه في موسم عيد الأضحى المقبل 2023، حيث طرحت الشركة برومو الفيلم وكذلك البوسترات الدعائية الخاصة لأبطال العمل حيث تصدر كل بطل بوستراً بمفرده، ومن المقرر أن يتم طرح البوستر الرسمي الجماعى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويصور أبطال الفيلم المشاهد الأخيرة اذ يتبقى أسبوع تصوير على الانتهاء من آخر مشاهد العمل الذى تم استئناف تصويره الأسبوع قبل الماضى بعد فترة توقف استغرقت 3 أشهر، بسبب انشغال كرارة بتصوير مسلسله الأخير "سوق الكانتو" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى والذى أخرجه مخرج الفيلم أيضاً حسين المنباوى.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.



امير كرارة