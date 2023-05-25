شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يحقق أمنية طفل من أصحاب الهمم أراد ركوب الخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لافتة إنسانية، استجاب الفنان عصام السقا لطلب أم، تدعي أم ياسين، عبر حسابه بموقع فيس بوك، لتحقيق امنية طفلها، حيث نشر عصام السقا صورة له مع أحد الخيول، عبر حسابه بموقع فيس بوك، لتعلق على الصورة سيدة تدعي أم ياسين قائلة، "استاذنك انا ابني عنده إعاقة وبيحلم يركب حصان ويلعب معاهم لو ممكن تدلني علي مكان اروحه ويبقي عندهم طولة بال عليه نفسي أعمل له أي حاجه تفرحه".



عصام السقا

ومن جانبه رد الفنان عصام السقا معلقا، " بعتلك رسالة أنا في انتظاره أي وقت ينور ويشرف الدنيا والخيل تحت أمره هو إحنا نطول نفرحه ونبسطه ربنا يسعدكم"، وانهالت التعليقات بعد ذلك من جمهور عصام السقا ليشكروه على موقفه النبيل ويدعون له على تحقيقه أمنية الطفل.



حساب عصام السقا

وكان الفنان عصام السقا تألق في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

ودارت الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.