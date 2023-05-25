شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يقدم مسلسل "ألف ليلة وليلة" فى شهر رمضان 2024 بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر تأجيل "ألف ليلة وليلة" من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة إنتاجه وحاجته لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها الأحداث، إضافة إلى معاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما إكتملت كل مراحل التحضير، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل لبداية التصوير.
مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.
وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".
ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.
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