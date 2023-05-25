شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يقدم مسلسل "ألف ليلة وليلة" فى شهر رمضان 2024 بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم ياسر جلال تقديمه مسلسل "ألف ليلة وليلة" فى دراما رمضان 2024 وانه سيبدأ تصوير العمل الشهر المقبل، مشيراً فى بيان صحفى إلى عدم وجود أى نية لديه للإعتذار عن العمل، وأن خبر اعتذاره الذى انتشر منذ أيام ، صرح به مدير أعماله من دون علمه، الذى لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وتقرر تأجيل "ألف ليلة وليلة" من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة إنتاجه وحاجته لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها الأحداث، إضافة إلى معاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما إكتملت كل مراحل التحضير، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل لبداية التصوير.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر اعلان عن اسمائهم خلال الأسابيع المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.