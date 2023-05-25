شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر ينقذ العرض المسرحي المصري في مهرجان آفاق العربي بمسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ الفنان المصري حسام داغر العرض المسرحي المصري لجامعة حلوان في مهرجان آفاق العربي بمسقط، بعد أن كان مهددا بالخروج من مسابقة المهرجان بسبب تعذر بطل العرض عن الحضور لمسقط.

قبل ساعات قليلة على العرض، طلب من الدكتور حسام داغر حفظ الدور وتأديته، بالرغم من أنه كان مدعو للمهرجان كضيف شرف على غرار مجموعة متألقة من النجوم، أبرزهم محمد المنصور، وطارق العلي، ورفيق علي أحمد، وأسد فضه، وعدد من النجوم العرب والخليجيين.

استطاع الفنان المصري والأستاذ الجامعي حسام داغر، أن ينقذ الموقف ويقوم بأداء الدور والتمثيل وسط طلابه بروح طالب الجامعة التي لا زالت بداخله، وسط دهشة وتقدير من الجميع، والذين أعجبوا وأشادوا بالمسرحية والأداء المتميز.

عرضت المسرحية ضمن فعاليات مهرجان آفاق العربي للمسرح الجامعي في دورته التاسعة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط عاصمة سلطنة عمان، وذلك بحضور نجوم ومتخصصي المسرح العربي وفنانين من 10 دول عربية.

وتتلخص أهداف المهرجان في عدة محاور تتمثل في توفير الفرص التي من شأنها أن تسهل وصول الشباب العماني لأهدافه وطموحاته، وسط جو تنافسي محفز للإبداع والتميز، والانفتاح الخارجي بتوجيه النظر إلى عمان من خلال استقطاب الجمهور والمشاركين من دول مختلفة، ودعم الاقتصاد والسياحة، وذلك بتوسيع نطاق الأنشطة السياحية الداعمة للاقتصاد العماني.

حظى المهرجان الطلابي الزاخر بحضور عدد من الفنانين ومنهم بشير غنيم، وفهد الأسمر من المملكة العربية السعودية، ومحمد المنصور، ود.طارق العلي، وأحمد العونان، ود.خليفة الهاجري، ود. ابتسام الحمادي، وعذاري العوضي، من دولة الكويت، وصلاح الملا من دولة قطر، وشيماء سبت، وعبدالله الملك، من مملكة البحرين، وحسام داغر، ود.محمود كحيلة، وعمرو قابيل، من جمهورية مصر العربية، وعبد الكريم عبود، وماجد لفته، من جمهورية العراق، وأسعد فضة من الجمهورية العربية السورية، ورفيق أحمد، وقاسم اسطنبولي، من دولة لبنان، وعماد المي من الجمهورية التونسية.

وحول المهرجان، أكد ماجد العوفي رئيس المهرجان بأنها استثنائية كونها الدورة التي تشارك فيها الجامعات العربية، وقد تم التحضير للمهرجان واختيار أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الفنان أسعد فضة رئيسا للجنة وبعضويتي الفنانين صلاح الملا وقاسم اسطنبولي ولجان التعقيب وضيوف المهرجان بناءا على خصوصية هذه النسخة والتركيز على النخبة ممن لهم الشأن الكبير في المسيرة المسرحية العربية، حيث أن المهرجان الذي تنظمه فرقة آفاق المسرحية يعتبر من أبرز المهرجانات الجامعية في المنطقة الخليجية والتي بدأت اولى دوراته في العام 2011م وقد بلغ إجمالي كلا من عدد الحضور في الدورات السابقة 115 ألف متفرج واستقطاب 60 ضيفا من الفنانين المسرحيين إلى جانب تقديم 72 عرضا بمشاركة 680 مسرحيا.

وتتلخص العروض المقدمة في المهرجان في 6 عروض من 5 دول عربية: مسرحية "ميلاد" لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط من سطنة عمان، و "قطار الباقورة" للمعهد العالي للفنون والحرف من المملكة الأردنية الهاشمية و"صاحب سعادتك" لجامعة حلوان من جمهورية مصر العربية، ومسرحية "الخشاب" لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع المصنعة من سلطنة عمان ورشفة فن" لجامعة مؤتة من الجمهورية التونسية، ومسرحية "جندر مان" لجامعة القادسية من جمهورية العراق.