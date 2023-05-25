شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة بفيلم "الترعة" للمخرج المصري جاد شاهين فى مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
ونال الفيلم ردود أفعال إيجابية بعد عرضه، ويتتبع فيلم الترعة قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.
ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين
عن المخرج جاد شاهين
جاد شاهين مخرج مصري بدأ دراسة الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما عام ٢٠١٨ بعد أن درس الاعلام. عمل في بداياته مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله كمساعد مخرج قبل أن يبدأ في عمل فيلمه القصير الترعة The Call Of The Brook والذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في قسمLA CINEF .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز