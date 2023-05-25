شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم "رهبة" لأحمد الفيشاوي فى أول أيام عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "رهبة- مصنع الكراسي" بطولة النجم أحمد الفيشاوي أمس الأربعاء 78 ألفا و767 جنيها، وذلك في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجوار أحمد الفيشاوى كل من: نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" حول سيد رهبة الذى يعيش فى أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

وكان صناع العمل طرحوا أغنية دعائية خاصة بالفيلم تحت عنوان "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.

يذكر أن أحمد الفيشاوي شارك مؤخرا فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.