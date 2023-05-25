شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد عبده، اليوم الخميس حفلاً غنائيًا في الكويت، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.

يشار إلى أن المسيرة الفنية لمحمد عبده بدأت عام 1961، وأبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.