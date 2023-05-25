شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تكشف كواليس لقاءها الأول بالشيخ ياسين التهامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة روجينا عن كواليس مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل "ستهم" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وكيف كانت مقابلتها الأولى معه بعد موافقته على المشاركة.

وقالت روجينا خلال ندوة تكريمها باليوم السابع: "لما جينا نعمل مشروع ستهم، أشرف علاقته قوية بالشيخ ياسين التهامي، وكنا مش عارفين هل هيوافق أو لا، وأنا بقول إن جوزي ساحر، حصلت مكالمة ومقابلة بين الشيخ ياسين وأشرف وافق مبدئيا بعدها"، متابعة أن أول لقاء جمعها به بعدها كانت خلال حفل توقيع كتابه.

وأضافت: "لما شوفنا الشيخ ياسين في حفل التوقيع، متكلمش خالص، بس لما جينا نتصور كلنا، قالي تعالى يا ستهم، فأنا طيرت من الفرحة وكأنه بيباركلي، وبيبارك الموضوع، كإنه بيقولي ربنا يوفقك"، لافتة: "ليه طاقة من روحانياته العالية".

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز.