شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منصور وشادى ألفونس يبدآن تصوير فيلم "دراكو رع" مع المخرج كريم أبو زيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل الفيلم الكوميدى "دراكو رع" للمخرج كريم أبو زيد تصوير العمل، وهو من بطولة الفنانين خالد منصور وشادي ألفونس، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء (الفامبيرز) عبر العصور بصبغة كوميدية.

تدور أحداث فيلم "دراكو رع" في إطار فانتازي كوميدي عن أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانا يعيشان مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر، وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما، فيقررا الاختباء عن الأعين لآلاف السنين قبل أن تضطرهما الظروف للظهور مجددًا ما قد يدخلهم في مواجهة جديدة مع البشر.

يذكر أن المخرج كريم أبو زيد، بدأ مشواره بالعمل في مجال الإعلانات وشارك في إنتاج عدة أعمال تلفزيونية، وفي 2022 أخرج فيلمه الروائي الطويل 11:11 من بطولة النجم إياد نصار والذى عرض على إحدى المنصات ومن ثم انطلاقه تجارية في عدد من الدول العربية.

أما الفنانان خالد منصور وشادي ألفونس فقدما العديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرا بتقديم البرنامج الكوميدي الساخر SNL بالعربي المأخوذ عن البرنامج الأميركي الشهير Saturday Night Live.











