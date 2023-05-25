شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يطرح أحدث أغنياته "متحملاني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته بعنوان "متحملاني"، على موقع يوتيوب، وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن حمادة هلال يغيب عن السينما منذ 5 سنوات حيث كان آخر أفلامه "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، إيناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.