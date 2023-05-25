شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فى حياة أسطورة الروك الراحلة تينا تيرنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت نجمة الروك "تينا تيرنر"، أمس عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض بعد أن عانت من اعتلال صحتها في السنوات الأخيرة، حيث تم تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء عام 2016، وإجراء عملية زرع الكلى عام 2017.

وقال ممثل تينا تيرنر، أنها توفيت بسلام عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض في منزلها بمنطقة كوسناخت بالقرب من زيورخ، بسويسرا وأضاف: "معها يخسر العالم أسطورة موسيقية ونموذجا يحتذى به”.

أسطورة الروك العالمية افتتح لها متحف فى ولاية تينيسى الأمريكية تكريما لها ويقع المتحف على بعد حوالى ساعة واحدة شرق ممفيس فى مدينة براونزفيل، وافتتح مكان مدرسة سابقة كانت تيرنر تتلقى فيها تعليمها، ويعرض فى المتحف أزياء ارتدتها مغنية الروك على المسرح.

أصبحت نجمة موسيقى الروك الأمريكية تينا تيرنر مواطنة سويسرية، بعد 18 عاما من بدء إقامتها فى هذه الدولة الواقعة فى جبال الألب.

وكانت تينا تيرنر قد بدأت مشوارها الفنى فى الستينيات عندما ظهرت إلى جانب زوجها الأول الموسيقى آيك ترنير، ثم ما لبثت أن انطلقت فى طريق شهرتها بعد طلاقها، مسجلة أرقاما قياسية فى نسبة مبيعات أسطواناتها التى وصلت إلى 180 مليون أسطوانة، وفى الجولات الغنائية التى قامت بها، وأشهرها الحفل الأسطورى الذى أحيته فى قصر فيرساى بباريس، وحفل استاد ماراكانا فى ريو دى جانيرو والذى حضره 180 ألف شخص. كما فازت بـ 12 جائزة Grammy .

أعلنت الاعتزال عام 2000 ثم عادت مرة أخرى فى 2008 ذلك الخبر الذى اسعد الملايين من جمهورها لتعود لمواجهة المنافسة فى سوق الغناء التى اختلفت معايير النجاح فيه فى هذه الألفية الثالثة.

تقول تينا تيرنر إنها تعتبر نفسها بوذية معمدة فى إشارة منها إلى تربيتها فى الكنيسة واعتناقها لاحقا البوذية، طوال طفولتها والبلوغ المبكر كانت تتبع تعاليم الكنيسة ولكن فى مقابلة عام 2016 قالت إنها تعتبر نفسها بوذية وبدأت ممارستها فى عام 1973 بعد ان تعرفت على هذا الدين من صديق لها.