شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى أحمد جوهر بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جريدة الوطن الكويتية، وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر، مساء اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاماً، إذ مر فى آخر أيامه بوعكة صحية استلزمت إيداعه فى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ساهم أحمد جوهر في إنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الأخرى، واشتهر الراحل بالأعمال التراثية ، واشتهر في فترة التسعينات ممثلا، وأول عمل أنتجه عام 1993 هو مسلسل "طش ورش" ودخل مجال الكتابة والتأليف عام 1998 فى مسلسل طير الخير.

وبالسنوات الأخيرة أصبح يقوم بكتابة أعمالة الفنية، كما أصبح مختصًا بتقديم الأعمال التراثية. وهو ابن عم الفنان شهاب جوهر .