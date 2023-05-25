شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: فخورة بالوقوف على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة داليا البحيرى عن سعادتها بالوقوف على المسرح القومى وقالت لـ الخليج 365 " انا فخورة جدا للوقوف على المسرح القومى والانضمام لفريق عمل مسرحية " سيدتى انا " لكن بصراحة مرعوبة لأنها مهمة صعبة ومجهود ضخم، وأتمنى أن تحقق نجاحا مع الجمهور بقدر جهدنا في الإعداد لها.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من ساندها في هذا العمل وأعطاها طاقة إيجابية بداية من المؤلف والمخرج محسن رزق مرورا بكل زملائها في المسرحية واختتمت تصريحها بإنها تشرفت بهذا العمل وتدعو كل الأسر المصرية مشاهدة المسرحية ويا رب تعجبهم. العرض المسرحى "سيدتى أنا"، يفتتح اليوم الخميس، على خشبة المسرح القومى الذى يديره الفنان أيمن الشيوى.

بوستر المسرحية