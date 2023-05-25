شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: رؤوف عبد العزيز مخرج مفترى.. شايلنى طوب ومرمغنى فى التراب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 صناع مسلسل "ستهم" روجينا والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وعقد الخليج 365 ندوة صحفية للحديث عن المسلسل وكواليسه.

وخلال الندوة ، قالت روجينا: "التمثيل نوع من الخلق، أخلق شخصية وأصدقها، ساعات بعمل شخصية غير متفقة مع قناعاتى مثل شخصيتى فى البرنس ، بعيدة عن قناعاتى شكلا ومضمونا".

وأضافت: "اشتغلت مع يوسف شاهين وإسماعيل عبد الحافظ ووحيد حامد، وقتها لم أكن مدركة أننى أعمل مع عمالقة ، تعلمت من هؤلاء أن الورق هو أهم عنصر فى الدراما" .

أما عن مؤلف "ستهم" فصرحت روجينا: "ناصر عبد الرحمن أول مرة نشتغل مع بعض ، وسعيدة بالتجربة ، خلق شخصية من لحم ودم وسهل أصدقها "

وتابعت: "كل شخصية مثلتها تتضمن مجهودا ذهنيا شاقا ، لكن فى "ستهم" كان مجهودا ذهنيا وبدنيا ، المخرج رؤوف عبد العزيز مفترى.. شايلني الطوب ومرمغنى فى التراب".

المسلسل يستلهم أحداثه من قصص لسيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، بتقديم مستوى من قصص واقعية، وتقدم روجينا من خلاله شخصية سيدة ترتدى ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب.

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

كما يعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2022، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل، وكان من تأليف مصطفى شهيب.