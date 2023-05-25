شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني عن فيلم تاج: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان تامر حسنى الإعلان التشويقى الأول لفيلم "تاج" الذى يلعب فيه دور البطولة، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث شارك جمهوره الفيديو الترويجى للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، معلقًا: "الإعلان التشويقي الرسمى لفيلم تاج.. استعنا على الشقاء بالله.. يارب يعجبكم"، مؤكدًا :"لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارفيل العالمية".

وفي وقت سابق، قالت المخرجة سارة وفيق لـ"الخليج 365" إنها فى مرحلة جرافيكس الفيلم حاليًا بالتزمن مع تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم، خاصة أنها انتهت من مشاهد الأكشن فى أحداث العمل، مشيرة إلى أنه من المحتمل طرح التيزر الرسمي للعمل مساء اليوم بعد الانتهاء من كل تفاصيله.



تامر حسني

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، وساندي وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وآخرون.