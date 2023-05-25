شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: لو لم أكن ممثلا لكنت مدرس لغة عربية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الفنان أحمد أمين وأبطال وصناع مسلسل "الصفارة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضى، والنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وفى مستهل اللقاء، قال أحمد أمين إنه لو لم يكن ممثلا لكان مدرس لغة عربية للأطفال، وعلق: عندى طاقة للأطفال، وبكون مبسوط وأنا معايا طفل فى مشهد."وعن مخاوفه ، كشف أحمد أمين: "بخاف من الكسل والغرور ، ومعنديش فوبيا من أي حاجة ".

وخير رامى رضوان ضيفه أحمد أمين بين الكتابة والتأليف والتمثيل، فاختار التمثيل، مضيفا أنه راض عن دخوله الوسط الفني متأخرا ، وعلق: يمكن لو بدأت مبكرا كنت قدمت أعمالا دون المستوى".

وأجاب أمين على سؤال رامى رضوان؛ ماذا تمثل لك المرأة فأجاب: "العلاج للطفل اللى جوة الراجل ، وأنا زوج عاقل، وحريص مع أولادى على أن نكون أصدقاء".

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

وأعلن صناع المسلسل، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، حيث جاء ذلك فى نهاية تتر الحلقة الأخيرة بكتابة "استنونا الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"، خاصة بعدما جاء نهاية الأحداث مفتوحة حول تقديم جزء ثانٍ.