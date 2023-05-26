شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى لـ"رامى رضوان": عايز أجرب أمثل تراجيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الفنان أحمد أمين وأبطال وصناع مسلسل "الصفارة" الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، والنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وخلال اللقاء قال طه دسوقى: "كنت خايف من كل الشخصيات ، وجديد علىَّ أعمل شخصيات كثيرة فى عمل واحد، لكن المخرج علاء إسماعيل قال لى: سيب نفسك للشخصية ولبسها".



طه الدسوقى والمخرج علاء إسماعيل

وتعليقا على حذف مشاهد لم تعرض ضمن أحداث المسلسل، قال دسوقى: حذف أي مشهد كان بيخدم الحدوتة، تجربة الصفارة دفعتنى إنى مخفش لرد الفعل ، وأسعى لتجريب الجديد عشان كدة عايز أجرب أمثل تراجيدى"

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

وأعلن صناع المسلسل، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، حيث جاء ذلك فى نهاية تتر الحلقة الأخيرة بكتابة "استنونا الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"، خاصة بعدما جاء نهاية الأحداث مفتوحة حول تقديم جزء ثانٍ.