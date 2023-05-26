شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: لسة بدور على فكرة الجزء الثانى من "الصفارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الفنان أحمد أمين وأبطال وصناع مسلسل "الصفارة" الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، والنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وسأل رامى رضوان ، ضيفه أحمد أمين حول حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل الصفارة ، فأجاب: "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسة بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني"

وأضاف أمين إنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها "صوت الرعد" وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة .



أحمد أمين

من جانبها قالت آية سماحة أحد أبطال المسلسل إنها تحترم أحمد أمين لانه يقدم الكوميديا محملة بهدف ، ومن أول ما قريت الورق كنت بضحك ، ومسلسل الصفارة أول تجربة كوميدى لى.

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

وأعلن صناع المسلسل، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، حيث جاء ذلك فى نهاية تتر الحلقة الأخيرة بكتابة "استنونا الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"، خاصة بعدما جاء نهاية الأحداث مفتوحة حول تقديم جزء ثانٍ.