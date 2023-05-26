شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: طه دسوقى شارك فى كتابة "أمين وشركاه".. ولسة ما أظهرش 3% من موهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الفنان أحمد أمين وأبطال وصناع مسلسل "الصفارة" الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي، والنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

وقال أحمد أمين عن طه دسوقى الذى شاركه بطولة مسلسل "الصفارة" ، إن طه شارك فى كتابة "أمين وشركاه" ، ومثل مشهدًا فى البرنامج ومن أول ظهور أثبت وجوده، كما أنه أحسن استغلال "الصفارة" وكسر الدنيا.

بينما قال رامى رضوان عن طه دسوقى إنه من أفضل الذين يقدمون "استاند أب كوميدى"، وعقب أمين: طه لسة ما أظهرش 3% من اللى موهبته".

كما استضاف رامى رضوان، علاء إسماعيل مخرج مسلسل "الصفارة" وقال: "أنا وأحمد أصحاب من زمان ، وبنروح اللوكيشن نتبسط، المسلسل فكرة أمين، وبمجرد ما حكى لى قلت له يلا نعمل كدة".

وأضاف: ضحينا بمشاهد من أجل الدراما وأول المشاهد اللى ضحينا بيها، ظهورى فى أحد المشاهد.. وكنا ماشيين ورا الحدوتة مش ورا الكوميديا".

وعلق أمين: "فيه مشاريع ما تبقاش مبسوط وأنت رايح اللوكيشن، لكن فى الصفارة كوانت هناك طاقة حب فى الكواليس".

ودارت أحداث مسلسل "الصفارة" حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

وأعلن صناع المسلسل، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، حيث جاء ذلك فى نهاية تتر الحلقة الأخيرة بكتابة "استنونا الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"، خاصة بعدما جاء نهاية الأحداث مفتوحة حول تقديم جزء ثانٍ.