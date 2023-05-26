شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: المخرج رؤوف عبد العزيز شاف أحداث مسلسل "ستهم" فى المنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 صناع مسلسل "ستهم" النجمة روجينا والمؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وعقد الخليج 365 ندوة صحفية للحديث عن المسلسل وكواليسه.

وقالت النجمة روجينا، خلال الندوة:" مسلسل ستهم كان تحدى كبير أوى السنة الماضية وأنا بعمل مسلسل انحراف قلت للمخرج رؤوف عبد العزيز نفسى اعمل قضية تخص المرأة غاب يومين ورجع قالى أنا حلمت أن إحنا بنعمل مسلسل واسمه ستهم عن الستات اللى لبست ملابس الرجال ونزلت تشتغل والمجتمع رفضهم الجملة الأولى قولت صعب وإزاى هعمل راجل والناس تصدقنى أنا خائفة وبعدها قولت ليه لا وكل تفصيلة فيها دراسة وشغل قولتله مين هيكتب قال ليا ناصر عبد الرحمن قولت ياريت أنا بعشق كتابته ويارب يكون فاضى وافق عالطول بقينا إحنا الثلاثة قاعدين سوا للتنفيذ".

مسلسل "ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج رؤوف عبد العزيز.

المسلسل يستلهم أحداثه من قصص لسيدات مكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، بتقديم مستوى من قصص واقعية، وتقدم روجينا من خلاله شخصية سيدة ترتدى ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب.