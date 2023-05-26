شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام إسماعيل: مسرحية طيب وأمير توافرت فيها كل عوامل النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان هشام إسماعيل، على نجاح مسرحية طيب وأمير قائلا: " العمل توافرت فيه كل عوامل النجاح، رئيس البيت الفني للمسرح، ومخرج المسرحية وفريق العمل، مضيفا أن المسرحية عرضت على مسرح ميامي بعد تطويره، وافتتاحه من قبل وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني".

وأضاف خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر قناة cbc، :" المسرحية تم عمل معالجة شاملة لها ولم تعد شبيهة بالفيلم، لافتا :" يقدم دور الموظف البسيط المتورط ومن هنا جاءت المعالجة العصرية".

وتابع :" لم اكن اتوقع يوما أن يعيد تقديم فيلم "سلامة في خير"، للفنان نجيب الريحاني، في العرض المسرحي "طيب وأمير"، خاصة أنا من عشاقه."

وحل أبطال مسرحية "طيب وأمير" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم على قناة cbc.

وأعرب الفنان هشام إسماعيل أحد أبطال العرض الكوميدي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه العرض، ويكشف تفاصيل حالة البهجة التي يعيشها أبطال العرض بسبب إعجاب الجمهور بالعرض والتجاوب الكبير معه.

ووسط حالة من الضحك يتفاعل جمهور البرنامج مع أبطال العرض المسرحي وهم يحكون كواليس "طيب وأمير".