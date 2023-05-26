شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يسافر للإمارات للاطمئنان على أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، للاطمئنان على الفنان أحمد إبراهيم ، بعد إصابته بجلطة في المخ، ونقله إلى المستشفى بالإمارات.

وقال أشرف زكي لـ"الخليج 365" إنه فى طريقه إلى أحمد إبراهيم للاطمئنان عليه وتقديم الدعم له، وسنوافيكم بآخر تفاصيل حالته الصحية، ونأمل أن يتماثل للشفاء.

يذكر أن أحمد إبراهيم بدأ مشواره في التمثيل خلال فترة التسعينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام " ولا في النية أبقى، امرأة وامرأة، بونو بونو، العاصفة، قلب جرىء، فرح، انت عمرى، بحبك وبموت فيك، كلام في الحب، الجزيرة، الريس عمر حرب، بدل فاقد، الفاجومى، حظ سعيد، سالم أبو أخته، وقفة رجالة".

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها قاسم أمين، أوراق مصرية، إمام الدعاة، الأصدقاء، رجل الأقدار، أنوار الحكمة، عواصف النساء، أحلام هند الخشاب، المنصورية، وعد الحر، بنت بنوت، عايش في الغيبوبة، حنان وحنين، الامام المراغى، امرأة فوق العادة، ناصر، كلام نسوان، أنا قلبى دليلى، أهل كايرو، الجماعة 1، خاتم سليمان، جوز ماما مين، احنا الطلبة، الزناتى مجاهد، ربيع الغضب، عد تنازلى، الرجال العناب، امبراطورية مين ،يونس ولد فضة، جراند أوتيل، لدينا أقوالاً أخرى، ممنوع الاقتراب أو التصوير، وسلسال الدم.