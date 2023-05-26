شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسرحية طيب وأمير: فكرة المسرحية مأخوذة عن فيلم "سلامة في خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج المسرحي محمد جبر :" الفنان هشام إسماعيل هو أكثر نجوم المسرحية في عدم الالتزام بالوقت، مضيفا :"مسرحية "طيب وأمير"، جاءت فكرتها من الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، مضيفا أنه وقتها كان يقدم شخصية بديع خيري، في مسلسل "نجيب الريحاني".

وأضاف خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر قناة cbc، :" أحد عروض المسرحية تزامن مع مباراة الأهلي والرجاء، وكان هناك قلق من عدم حضور الجمهور ولكن العرض كان كاملا.. فكرة المسرحية مأخوذة عن فيلم "سلامة في خير"، للفنان نجيب الريحاني وعرضت على مسرح ميامي".

وتابع :" يوجد ظاهرة مميزة في المسرح وهي أن جمهور يوم السبت لا يضحك، وكان أول عرض يوم سبت ولكن الجمهور كان يضحك وخالف القاعدة.. وجودة المنتج هي الرهان على نجاحه والبداية هذه المرة كانت قوية والدعاية كانت أسرع".

وحل أبطال مسرحية "طيب وأمير" ضيوفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" في حلقة اليوم على قناة cbc.

وتحدث محمد جبر مخرج العرض المأخوذ عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري، عن حالة التعاون بين فريق العمل، وكيف كانت سببا رئيسيا في خروج العمل بشكل نموذجي.

أيضًا تحدث الفنان عمرو رمزي عن انتظاره لتجربة "طيب وأمير" منذ فترة، لأنها مثال للمسرح الحقيقي المعتمد على كوميديا حقيقية بعيدة عن الابتذال والاستخفاف بالجمهور.

كما تحدث الفنان تامر فرج عن حالة الكيميا بين فريق العمل، وسعادته للعمل رفقة صديق عمره عمرو رمزي، ويشير إلى صعوبة تقديم كوميديا تعجب الجمهور بشكل يومي.

ووسط حالة من الضحك يتفاعل جمهور البرنامج مع أبطال العرض المسرحي وهم يحكون كواليس "طيب وأمير".