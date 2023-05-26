شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم للجمهور.. ساموزين يتهم مروان خورى باستخدام أحد ألحانه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان ساموزين فيديو يجمع أغنية للفنان مروان خورى وأغنيته "مش قادر" ويبدو أن هناك تشابها بين اللحنين، وعلق ساموزين: أعتقد صديقى الفنان مروان خورى لم ينتبه إلى هذا الخطأ الكبير.

وكانت آخر أغنيات ساموزين "كينج الحب" من ألحانه وكلمات رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله.

بينما طرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.