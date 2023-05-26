شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عزيزة راشد تحتفل بعيد ميلادها.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الجمعة الفنانة عزيزة راشد بعيد ميلادها، فهي من مواليد 26 مايو عام 1946، فهي إحدى الفنانات التي أحب الجمهور طلتها على الشاشة، كما بدأت حياتها الفنية بالعمل في المسرح، رغم تخرجها فى كلية الفنون الجميلة، ، وتزوجت من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وابنتها هي الفنانة أميرة العايدي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عزيزة راشد كان مسلسل " العار " من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج شيرين عادل وبطولة مصطفي شعبان، وشارك فى بطولته الفنان الراحل حسن حسنى وأحمد رزق وعلا غانم وشريف سلامة وهبة مجدى.

دارت أحداث المسلسل حول أسرة الحاج عبد الستار الذي يتاجر في المخدرات ويعاونه ابنه الأكبر دون أن تدري عائلته، وعندما يتوفى عبدالستار يعلم ابناؤه بحقيقة الأمر من شقيقهم الأكبر، فيقرروا إتمام صفقة المخدرات المتفق عليها، وحتى لا تضيع أموالهم .